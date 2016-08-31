柯編二備金12.5億挨轟 市府：近年極端氣候變化大

2016-08-31 10:50

〔記者梁珮綺／台北報導〕北市府市政會議昨通過明年度總預算案，市長柯文哲第二預備金編列12.5億元再被罵翻，藍綠議員已放話要議會同意「沒那麼容易」；北市府副發言人劉奕霆今上午受訪表示，因應極端氣候變化，二備金部分延續去年編列，且使用上一切合法，金錢流向也都有公告。

柯文哲去年原編列今年二備金達15億，遭議會砍到12.5億元，仍為史上最高，挨轟把二備金當小金庫，柯去年解釋因應辦世大運，以備不時之需，沒想到，今年柯編列明年度預算時，續編二備金為12.5億元，對此，劉奕霆今受訪表示，近年來極端氣候變化大，所以才編列12.5億元。

至於國防部派軍進駐國防大學復興崗校區，似乎有意阻擋柯文哲開發校地計畫，劉奕霆表示，會進一步與國防部確認狀況、討論，「市長理念是讓土地做有效活化與利用。」