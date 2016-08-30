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退休軍公教年終慰問金發放 人事總處：2萬5000以下

2016-08-30  11:31

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院人事總處上午表示，105年年終慰問金的發給基準，仍由行政院依「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」評估訂為新台幣2萬5000元以下。

人事總處說，此一基準數額原則上應於4月底前公告，但適逢新、舊政府交接，前政府以涉重大決定，留由接任政府再就相關經濟指標進行評估處理，與9月3日軍公教遊行沒有關係。

人事總處進一步表示，前述發給辦法是行政院於102年9月5日依立法院決議訂定。105年年終慰問金發給對象有關月退休金（俸）基準數額部分，係依該辦法規定，參酌行政院主計總處最新發布之國民所得、消費者物價指數預測值，及各地方政府中低收入戶生活費之變動情形進行評估。

新政府接任後，就103年迄今相關經濟指標分析，持續評估認尚無明顯且一致之成長情形，因此於105年8月22日公告維持新台幣2萬5000元以下，與去年的發放標準相同。另外，在職期間因公成殘、死亡之軍公教人員及軍人遺眷部分，則均維持原有發給規範。

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  • 「監督年金改革行動聯盟」的上千名軍公教勞成員，走上街頭高呼口號強調支持改革、反對亂改，還給軍公教應有的尊嚴。示意圖與文無關。（資料照，記者劉信德攝）

    「監督年金改革行動聯盟」的上千名軍公教勞成員，走上街頭高呼口號強調支持改革、反對亂改，還給軍公教應有的尊嚴。示意圖與文無關。（資料照，記者劉信德攝）

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