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解放軍跨海軍演 遠程火箭炮可射至新竹

中國解放軍第1集團軍近日在東部沿海舉行演習，其中動用射程可覆蓋台灣新竹數十公里範圍的新型火箭炮。（圖截自中國網路）

2016-08-30  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕國軍日前舉行「漢光」演習，中國解放軍也在近日舉行跨海登陸作戰演習。有外媒報導指出，被視為對台主力部隊駐守浙江省的解放軍第1集團軍，近日在中國東部沿海舉行演習，其中動用射程可覆蓋台灣新竹數十公里範圍的新型火箭炮，高調展示攻台戰力。

綜合外媒報導，解放軍第1集團軍近日在中國東部沿海展開大規模跨海登陸作戰演習，其中動用兩棲部隊進行連續31個小時的攻防演練，據傳演習中動用射程可超過140公里的新型遠端制導火箭炮，且發射出去的多枚火箭炮彈，都能同時精確命中演習中的模擬灘頭目標。

這是解放軍首次證實，中國陸軍火箭炮部隊已具備跨越台灣海峽，直接攻擊登陸灘頭等各類目標的能力。若將火箭炮部隊部署在福建沿海地區發射，射程就能覆蓋台灣新竹灘頭附近數十公里範圍。

演習中動用射程可超過140公里的新型遠端制導火箭炮，且發射出去的多枚火箭炮彈，都能同時精確命中演習中的模擬灘頭目標。（圖截自中國網路）

若將新式火箭炮部隊部署在福建沿海地區，射程就能覆蓋台灣新竹附近數十公里範圍。（圖截自中國網路）

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