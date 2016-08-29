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兆豐改善行政運作就好？ 姚立明：洗錢後面是犯罪

2016-08-29  22:15

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐案司法已經開始大動作偵查，不過國會觀察基金會董事長姚立明對行政的調查速度感到非常不滿，矛頭直指金管會動作過慢，查的無聲無息，在今（29）日年代政論節目《新聞面對面》中，姚立明強調絕對不能再說甚麼兆豐是只要改善行政運作就好，「洗錢，後面一定有犯罪，洗錢永遠是個終端！」

姚立明表示，自己上個禮拜出國，剛好這件事情爆發，本來認為回國後應該該查的都查完了，兆豐該改組的也都改組了，想不到調查居然還沒正式開始，只是在行政調查，說要改善行政運作就好。

姚立明強調，「洗錢的後面一定有犯罪」，一定背後有涉及貪汙、黑社會等不正當的金錢來源，所以才要洗錢，洗錢還只是小事，如果連洗錢都搞不清楚，行政院就沒有資格以後再說自己做得多好多好了。

姚立明說，林全的專業是金融，這件事情是在他的專業上，應該要能辦得乾淨俐落，如果再這樣拖拖拉拉，人民難免會懷疑，是不是這些洗錢的背後，不只是前朝涉入，連現在的執政黨都有，所以如果林全再不妥善處理，真的要小心。

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  • 姚立明強調絕對不能再說甚麼兆豐是只要改善行政運作就好，「洗錢，後面一定有犯罪，洗錢永遠是個終端！」（資料照，記者簡榮豐攝）

    姚立明強調絕對不能再說甚麼兆豐是只要改善行政運作就好，「洗錢，後面一定有犯罪，洗錢永遠是個終端！」（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 姚立明表示，自己上個禮拜出國，剛好這件事情爆發，本來認為回國後應該該查的都查完了，兆豐該改組的也都改組了，想不到調查居然還沒正式開始。（圖擷自《新聞面對面》）

    姚立明表示，自己上個禮拜出國，剛好這件事情爆發，本來認為回國後應該該查的都查完了，兆豐該改組的也都改組了，想不到調查居然還沒正式開始。（圖擷自《新聞面對面》）

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相關關鍵字： 兆豐金 兆豐銀 兆豐銀涉洗錢
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