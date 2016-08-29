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日網友連署東京奧運正名台灣 行政院這麼說...

日網友發起連署正名台灣，行政院對此表示，將依照國際奧會規定辦理。（圖片擷取自連署網站）

2016-08-29  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣選手以「中華台北」出戰國際大小體育賽事已行之有年。今年2月則有日本網友發起連署，要讓我國以「台灣」名義參加2020東京奧運。行政院對此表示，感謝日本朋友的關心，參賽名稱將依照國際奧會規定處理。

日網友以「台灣就是台灣」、「台灣不是中國的一部分，日本人支持台灣」為訴求發起連署活動，呼籲國際奧會將中華台北正名為台灣，連署人數在前日已突破5萬人門檻。

綜合媒體報導，行政院發言人童振源表示，感謝日本朋友對這項議題的關心，強調東京奧運是國際盛會，台灣必定會全力參與。至於代表團名稱，仍將依照國際奧會相關規定來辦理。

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