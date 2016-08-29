國民黨追打 廖國棟：段宜康失言為蔡英文授意

2016-08-29 13:01

〔記者蕭婷方／台北報導〕花蓮縣第十七屆花蓮市長廿七日缺額補選，國民黨提名的魏嘉賢當選，民進黨立委段宜康當日臉書發文，「我可以假裝尊重選舉的結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」，事後段已刪文、道歉，但仍引發爭議。立法院國民黨團總召廖國棟今接受媒體訪問時質疑，段宜康做為民進黨政策會的執行長，卻發表侮辱人的言論，為總統蔡英文授意，要求段宜康應請辭立委，才能平息眾怒

廖國棟今出席黨團協商，會後接受媒體訪問時表示，對段言論感到失望；段宜康過去風格犀利，但這次發言完全脫離事實，以言語攻擊花蓮選民，用詞還非常尖酸科博，作為一個政治人物，不宜公開有這樣的論調，更何況這次選舉是民主成續的結果，不應結果不如他意，就侮辱人。

廖也質疑，段宜康是民進黨政策會執行長，他的發言是否代表民進黨？是否獲得蔡總統的首肯？廖國棟並說，段宜康這樣發言，顯示他已經不適任民進黨的不分區立委，認為段宜康應請辭；此外，蔡總統也要出來說明，再一次道歉。