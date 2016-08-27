今天挑戰做麻糬 柯P卻看似興趣缺缺
2016-08-27 15:57
〔記者郭逸／台北報導〕台北市商業處活化商圈特色空間，改造大同地區的傳統店面，位於延三商圈的「大橋町目米食館」就是其中之一，除販售便宜米食，還收集各種文物；不過，來客數不如預期，市長柯文哲今下午抽空親臨米食館，手作麻糬、品嘗米粿，盼拉抬買氣，但柯看似興趣缺缺，蜻蜓點水約20分鐘便匆匆離去。
商業處今年下半年擇定大同區迪化街的5間店家，翻新舊有空間，而今年已開幕的大橋町目米食館，就是當地的「示範店」，館內不僅販售較市價便宜至少30元的米食，還邀請商家進駐，展示古早文物，讓民眾了解免費參觀。
不捨米食文化而催生米食館的當地國順里長陳穎慧說，米食代表台灣早期工人文化，吃粗飽再上工，但隨著飲食習慣改變，米食相關店家一一關閉，她和商業處推動米食館；豈料，米食館開幕後，來客數不如預期，今天找來柯文哲手作麻糬、切油蔥粿，盼拉抬買氣。
柯文哲似乎對米食興趣缺缺，戴上手套要製作麻糬，搓個兩三下便放下材料，原本嗜吃成性，品嘗米粿也只有淺嚐，不像以往把食物大口大口往嘴裡塞，且蜻蜓點水式地約20分鐘就離開米食館，但柯仍展現親和力，和當地民眾寒暄，也關心米食館的銷售狀況。
商業處表示，今年除耗資150萬元，改造大同區迪化街的商家，也挑出艋舺地區30間店面，撰寫店家故事，加強行銷，下週也會宣布8個商圈、150個店家啟用悠遊卡、支付軟體，塑造便利的支付環境，後續會將重點放在輔導南部北上展店的商家，以及地區20、30年的老店，協助開發新產品、新包裝。
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