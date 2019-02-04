〈北部〉見證戰爭到和平 金門航空站25歲了

2019-02-04

〔記者吳正庭／金門報導〕年旅運量直逼二百四十三萬人次的金門航空站歡慶建站二十五週年，首度舉辦老照片展，即日起至十五日收件，凡經評選具歷史意義的老照片所有人，航站將贈送紀念品表達感謝。

徵集老照片 27日展出

交通部民航局金門航空站主任洪念慈說，徵集老照片以一九四九到二○○一年間為主，歡迎鄉親翻翻家中的老照片，一起來見證金門機場的成長、茁壯發展史。

洪念慈說，金門機場於一九四九年在西洪五里埔興建，一九五八年因戰爭考量遷至現址尚義，一九八七年借用軍機場首航民航機，至一九九四年三月一日正式成立「金門航空站」；由於連續三年旅運量突破一百五十萬人次，金門航空站二○一一年由丙等提升至乙等航空站，去年的旅運量已達二百四十二萬九千餘人次。

洪念慈說，金門機場見證金門從戰爭走向和平，扮演台、金交通重要樞紐，舉辦「金門航空站二十五週年站慶老照片展」，有其特別意義。

老照片展將於二十七日舉行，展出內容主題包括金門機場的「機場設施發展」、「飛機機型演變」、「機場各類活動」三大類，凡彌足珍貴具有時代背景、歷史文化意涵之老照片，照片形式不拘，實體照片或以掃描、翻拍成數位檔均可提供。相關活動辦法及報名表請參考金門航空站網站最新消息https://www.kma.gov.tw/。

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