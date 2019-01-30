〈北部〉百年傳統楊梅慶元宵 電動機車抽抽樂

2019-01-30

〔記者許倬勛／楊梅報導〕桃園市「靚靚楊梅慶元宵」將於二月十四日（農曆正月初十）登場，活動至廿四日止，預計有四十支隊伍、兩千名民眾參加花燈踩街，現場準備五千組可愛「梅花丸」小豬提燈發送，市長鄭文燦說，民眾觀賞精彩晚會還能摸彩，有機會將電動機車、手機抱回家。

媽祖遶境加踩街 熱鬧11天

鄭文燦指出，每年農曆正月初九「天公生」後，楊梅在地宮廟都會組團恭送媽祖回北港朝天宮祖廟，直到正月十二日才迎媽祖回鑾楊梅，地方因此在元宵節前盛大舉辦媽祖祈福遶境，媽祖鑾轎會從楊梅區錫福宮起駕，繞經火車站前廣場等地，再折返廟埕，鑾轎經過之處，民眾沿街設案供祀，並觀賞花車踩街遊行，非常熱鬧，但其中的踩街活動已停辦十年。

為了重現楊梅的百年踩街傳統，市府客家事務局與楊梅區公所二月十四日起舉辦「靚靚楊梅慶元宵」活動，整合迎媽祖、花車遊行、花燈踩街等活動。

楊梅區長羅國裕表示，活動由創意花車遊行打頭陣，二月十四日、十五日下午有三部花車繞行楊梅鬧區，呈現扯鈴花燈等地方特色與古禮迎親；十六日下午三點在錫福宮恭迎媽祖回鑾；十七日下午四點的花燈踩街隊伍於金德路集合，四十組隊伍將穿著特色各異的客家傳統服飾，沿街敲鑼打鼓遊行，熱鬧可期。

2月24日晚 發送小豬提燈

羅國裕說，二月廿四日的星光晚會在後火車站前舉行，邀請台語歌王翁立友、台客天團玖壹壹、神棍樂團等超強卡司表演，當晚六點起發送「梅花丸」小豬提燈，還有好禮獎不完的摸彩，歡迎民眾共襄盛舉。

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