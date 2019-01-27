〈北部〉《桃園》機捷等4線號誌系統 捷工局棄天線採纜線

2019-01-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運昨又因號誌系統異常造成大混亂。機捷目前是由桃園大眾捷運公司負責營運，未來機捷延伸線、捷運綠線、綠線延伸至中壢火車站等路線通車後，也將交由桃捷公司經營，為了讓系統單純化，桃園捷運工程局除規劃軌道皆採一四三五毫米的標準軌距外，也計畫將四條路線號誌系統全部整合，提高營運效率。

全國僅機捷採天線系統 便宜但訊號不穩

據悉，捷運號誌系統是透過無線電傳輸控制車輛，無線電傳輸方式有兩種，一種是透過漏波電纜線，每隔一段距離設置電波孔，並發送無線電訊號給車輛，纜線必須沿軌道鋪設，全國捷運大部分都採用這種系統，優點是訊號穩定，缺點是價格較高；另一種「天線系統」則類似大哥大採架設基地台、中繼站方式，目前全國只有機捷是使用英國西門子的天線傳輸無線電訊號系統，其優點是較便宜，缺點是訊號較不穩定，過去機捷通車六度跳票，就是因號誌系統會抓不到訊號，導致車輛行進異常，機捷通車後，曾發生多次異常狀況，也是因為號誌系統問題。

捷運工程局局長陳文德表示，目前綠線機電工程已發包，其中號誌使用德國西門子「無線電纜線系統」，至於綠線延伸到中壢火車站，雖然行政院仍未核定全案，但交通部已將三五一億元經費納入前瞻計畫，亦將綠線延伸案納入綠線機電系統的擴充工程，未來將採用德國西門子相同系統。

機捷、綠線及2延伸線擬採無線電纜線系統

陳文德說，除綠線、綠線延伸案採用德國西門子「無線電纜線系統」，機捷延伸線（A21環北站到A23中壢火車站）因機電系統已多次流標，目前高鐵局也在評估是否採用德國西門子「無線電纜線系統」，此外，機捷號誌系統屬於老舊系統，未來升級時，可優先考慮同為西門子的「無線電纜線系統」，屆時機捷、綠線及延伸線號誌系統整合，不僅可以成為「口」字型的網狀路線，四條路線的捷運系統車廂還可共用，就像台鐵一樣，有相同的號誌系統，不同廠牌的車廂都可在軌道上行駛。

桃捷公司董事長劉坤億則表示，桃捷是營運單位，對於工程單位使用那套號誌系統不便表示意見，但號誌系統越單純，的確有利於營運。

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