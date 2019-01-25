〈台北都會〉北市春節前大塞 民怨平面道路時速低於30公里

2019-01-25

〔記者黃建豪／台北報導〕下週春節連續假期，台北市區再度出現大塞車，交控中心坦言，每天中午以後，各快速道路時速已低於四十公里、平面道路時速更低於三十公里，開車上路的民眾皆抱怨不已，大嘆台北市的交通真的沒救了。交通局表示，市府已成立二十四小時即時路況通訊群組即時處理路況。警察局也說，已加強取締違規停車及路口淨空，近十天光是取締違停路口的車輛，就開罰一八六件。

市府設24小時群組 即時處理路況

台北市因應春節採買、送禮人潮，市區車潮從春節前兩週的一月二十日起就更加壅塞，市府預估有二十九處平面主要道路、十一處快速道路會有壅塞情況，又以下午二時至五時期間車潮最為壅擠。實際觀測發現，下午三時就可見各幹道路口有警察或義交站崗，在高架道路周邊的南京東西路、市民大道，確實從下午就容易在路口出現塞車。

交控中心主任王耀鐸指出，接近農曆春節以來，從中午十二時以後，台北市就有許多路段的車輛比平常還多，道路狀況更塞。在環河快速道路、水源快速道路、建國高架道路、市民高架道路及新生高架道路，在下午一時至二時之間，就監測到車輛低於時速四十公里；在平面道路，則以民生西路、中山北路、市民大道（承德路至中山北路往西）、市民大道（松江路至建國北路往東）較塞，會有時速低於三十公里情況發生。

基隆路調撥車道改下午4時至8時

交通局表示，市府已加強車流監控，並已即時調整號誌作為因應時制，包括市中心的尖峰號誌時制計畫時段提早及延後，調整各大市場、運輸場站、交流道等處的號誌時制，以基隆路出城方向的台北調查處至基隆高架道路樂業匝道段為例，將於一月二十八日，將調撥車道時間從下午五時至七時半，延長為下午四時至八時。

警察局表示，今年的六大項交通疏導策略為：車輛不違停、施工不封路、路口要淨空、處理要快速、號誌要微調及宣導要及時，於人、車潮眾多的路口，已加派員警及義交，並以人工舉牌方式宣導路口要淨空。

交通警察大隊執法組長顏三隆指出，北市各分局已在下午三時至八時尖峰時間加強違規取締，從春節前一個月的一月十四日至一月二十三日，十天取締一八六件違停卡在路口車輛，皆依道路交通管理處罰條例第五十八條開罰六百至一千兩百元。

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