〈台北都會〉快閃！ 新北、基隆春節塞車熱點在這裡

2019-01-25

〔記者邱書昱、林欣漢／綜合報導〕春節九天連假，公路總局第一區養護工程處預估新北和基隆的塞車「熱點」，包括新北市烏來風景區、八里渡船頭、台六十四線；基隆市麥金路、源遠路至東碇路口等路段，建議盡量避開這些路段或行駛替代路線。

熱點要避開 壅塞時段也報你知

第一區養護工程處交控中心主任江堅銘表示，春節返鄉車潮預計從二月一日中午起開始，第二波則是初二回娘家車潮；收假車潮則預估出現在二月九日下午至十一日上午。

其中，新北地區交通壅塞「熱點」，可能會出現在台二線台二乙線竹圍到淡水路段、台九甲線烏來風景區、台十五線八里渡船頭路段、台六十四線板橋至中和路段、台六十四線五股二交流道至國道一號五股交流道高架路段等五個路段。

江堅銘指出，西濱快速道路也已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接台六十六、台六十八線快速公路系統，與國道一、國道三形成區域路網；春節假期出國人數也會增加，用路人可以利用台六十一線作為台北往返桃園機場的替代道路。

跟著「幸福公鹿」走 替代路線不迷路

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道五號壅塞，可改道行駛台二線、台九線及台二丙線等替代路線，今年在螢光黃底替代路線指引標誌上方增設「幸福公鹿」牌面，民眾跟著「幸福公鹿」走，替代路線不迷路，沿線也有設置多處電子看板告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。

公路總局提醒，返鄉、旅遊多搭乘公共運輸工具，開車則相關道路行車資訊隨時收聽廣播，並注意電子看板顯示的交通管制及訊息。

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