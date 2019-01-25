〈北部〉春節不施工 蘇花路廊雙向、雙線通車

2019-01-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今年春節連假有九天，公路總局表示，將視國道五號車流量，動態管制宜蘭縣內交通號誌，另外，蘇澳地區、蘇花路廊道路工程均暫停，恢復雙線、雙向通行，避免車流動線受阻，希望蘇花改為持四十公里時速，蘇花路廊則維持卅公里以上。

公路總局：淨空道路 避免車流受阻

春節連假從二月二日至二月十日，公路總局第四區養護工程處預估南下車潮將集中在二日至四日；收假車潮則會從二月七日湧現，預估蘇花改、蘇花公路、礁溪北上及國道五號，會出現壅塞情形。

四工處副處長劉世桐表示，他們已完成蘇澳地區道路狀況盤點，包含蘇花公路沿線六處工程，在春節期間都會淨空道路，恢復雙向通行，另重要路口都會即時公布路況，讓民眾提早知道車流狀況。

將依流量 進行號誌管控

劉世桐強調，將依照交通流量狀況，進行號誌管控，希望在尖峰時段維持蘇花改四十公里時速；非尖峰時段，則可維持五十公里以上，讓車流順利通行。

蘇花改路肩 仍以緊急通行為主

蘇花改蘇澳至東澳段通車將滿一年，四工處預估交通尖峰時間，每小時最高湧入九百輛車次。至於連假期間是否評估開放路肩通行；劉世桐則說，路肩仍以緊急車輛通行為主，不會考慮開放。

鼓勵搭大眾運輸 祭轉乘優惠

為提高民眾轉乘大眾交通工具意願，公路總局與客運業者合作，祭出轉乘優惠措施，宜蘭十條國道路線最高平均優惠額度可達八五折；另全台四十條台灣好行路線，使用電子票證享半價優惠。

宜蘭監理站長陳鴻達指出，配合客運輸運，連假期間台北往返宜蘭班車，尖峰時間每三至五分鐘就有一班車，候車時間不超過廿分鐘，並開放大客車行駛路肩，若搭乘客運，至少能節省卅分鐘以上時間。

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