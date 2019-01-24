〈台北都會〉李文宗接北捷新董座 柯P否認酬庸

2019-01-24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府持股超過七成的台北捷運公司，昨舉行股東會改選董事後，立即召開董事會推派新任董事長，由台北市長柯文哲高中同學、台北市政府市長室顧問李文宗出任董事長。台北市議員徐弘庭質疑，柯文哲在此時派親信掌舵方便與企業交流的位置，難免會讓人覺得，就是為了總統大位做準備。對此，柯文哲稱，只是照任期走。

台北捷運公司前董事長董瑞斌在二○一七年十月由行政院核定接任第一金控董事長後，空缺由北捷總經理顏邦傑代理，懸缺長達一年多，直到昨天才確認由李文宗出任新董事長。

北市府副發言人柯昱安表示，李文宗已辭去市府顧問一職，專任北捷董事長，柯文哲希望以李文宗的科技產業經驗，幫助北捷引進科技、物流業務的創新思維，才會交代這個任務給李文宗，跟酬庸沒有關係；且北捷公司在營運上是總經理制，現有運輸本業且資歷豐富的顏邦傑負責。

徐弘庭質疑，北捷董座的月薪為十四萬元，人事安排還是應回歸專業，近幾任董事長都具有交通專業背景，北捷的資產及規模非常大，用一個有企業但非交通專業背景的親信來擔任這個位子，難免會造成外界疑慮。在第二任上任開始就對市府轉投資的公司人事上下其手，不禁讓人懷疑是否有為了爭取大位的特殊意圖。

柯回應，北捷與四大公司的改選還是照任期走，這次北捷公司也是剛好任期到才改選，且台北市已決定要全面Ｅ化，他相信北捷會走在最前面，而公家機關要Ｅ化會有較大的阻礙，所以更應從周邊市府可以控制的機關著手。對於酬庸質疑，柯也說，李文宗以前是矽格的創辦人，是科技業大老闆，來市府上班薪水是減少的。

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