〈南部〉假交易A國旅補助 資格將取消

2019-01-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部觀光局釋出國旅暖冬旅遊補助政策，但是傳出有業者與消費者「掛勾」涉嫌辦理假登記，可是實際未入住，雙方拆帳對分七百五十元。南市觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，近日中央確有來函轉知各公會，呼籲業者勿假交易與哄抬價格，依法最重會吃上刑法。

據了解，擴大國旅暖冬旅遊補助方案，旅宿業者應在民眾住宿期間，當場折抵住宿房價給民眾，補助基準「三十歲以下」或「六十歲以上」，每房每晚最高折抵住宿費一千五百元。

但是坊間傳出有業者透過熟悉友人的管道行銷優惠方案，只要提供身分證辦理登記申請，人未到場實際入住，申請的一千五百元，就可雙方對分七百五十元。

觀旅局表示，目前南市未接獲檢舉案件，不過，觀光局一月中旬公函各縣市政府，轉知相關公會呼籲旅宿業者勿造假詐領補助，哄抬房價影響消費者權益。

恐涉刑法 並追回已領款項

公函明確表示，違反者將不予撥款，以及追回已領款項，並終止業者參加日後相關補助措施資格之外，依刑法第二一四條，明知不實意圖讓公務員登載於公文書，可處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，刑法第三三九條，以詐術取得不法利益，可處五年以下徒刑或拘役、併科罰金五十萬元以下。

南市目前三百多家旅宿業者加入這項活動，台南市民宿協會理事長周榮棠表示，目前協會未接獲類似檢舉訊息，會再加強宣導，盼會員配合政策，勿辜負政府美意。

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