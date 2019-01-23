〈台北都會〉號誌不連鎖大塞車 侯友宜飆罵官員

2019-01-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通監控中心的軟體在一月十一日上午發生異常，全市多處要道的交通號誌不連鎖，共影響十五個行政區、四十八條路段，大塞車引發民怨；新北市長侯友宜昨天檢討，他嚴厲斥責交通局官員「不要把問題丟給廠商」，「殺雞儆猴」嚴飭官箴的宣示意味濃厚，官員們面面相覷、氣氛凝重。

侯友宜昨天主持道路安全督導會議，針對一月十一日發生號誌不連鎖的事，他質問交通局官員：「知不知道交控中心問題出在哪裡？」「系統多久校正一次？」「幾天沒有校對？」

交通局官員解釋，當天因交控中心號誌控制系統軟體臨時異常，才造成紅綠燈號誌不連鎖，電腦維護廠商在一月四日未發現控制器的時間有誤，直到十一日發生異常，期間報表未確實記錄，已針對廠商疏失進行裁罰，相關疏忽人員也提送考績會檢討。

侯友宜措詞嚴厲地表示，系統沒有事先檢查是人為疏失，廠商只是協助公務員，市府必須有審查與督導機制，如果因號誌不連鎖而發生車禍，民眾勢必會聲請國賠，監察院也會糾正市府，更嚴重就是業務過失，這是嚴肅的法律問題，「不要以為指揮中心只是坐在那裡沒事做。」

他並指責說，涉及安全的問題不能等閒視之，不要把問題丟給廠商，不好的廠商該換就換，沒有妥協的空間。

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