〈南部〉屏東鄉鎮市出生率懸殊 相差3.5倍

2019-01-22

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣去年的嬰兒出生率為千分之五點五六，三十三個鄉鎮市中，出生率最高與最低相差達三點五倍。

屏東縣去年嬰兒出生數僅四千五百九十九名，出生率為千分之五點五六，在全國各縣市中居倒數第二名，僅勝過嘉義縣。

去年最高是泰武 次為春日及恆春

屏東縣去年出生率最高的是泰武鄉達千分之十二點一九，其次是春日鄉及恆春鎮，出生率都在千分之十以上；出生率最低的則是佳冬鄉僅千分之三點四三，其次是竹田鄉及車城鄉，出生率都低於千分之三點七。出生率最高的泰武鄉與最低的佳冬鄉，差距達三點五倍。

屏東縣三十三個鄉鎮市中，已有二十七個鄉鎮市實施生育補助，以恆春鎮的補助最優渥，每一胎補助三萬元、第三胎以上補助五萬元。恆春鎮去年的出生率高居全縣第三名，還勝過多個原住民鄉鎮。

佳冬倒數第一 今年起有生育補助

佳冬鄉的出生率已連續多年居屏東縣倒數第一，鄉公所去年訂定婦女生育補助自治條例，今年起每胎將補助兩萬元；出生率倒數第二的竹田鄉，今年起將每胎補助一萬元。

屏東縣人口最多的屏東市，去年三月起也加入生育補助行列，第一胎一萬元、第二胎一點五萬元、第三胎以上兩萬元。

去年屏東市的嬰兒出生達一千零九十一人，比前年增加八十九人，整體出生率仍略低於全縣平均值，去年底屏東市人口也正式跌破二十萬人。

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