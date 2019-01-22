〈台北都會〉華山命案小木屋 市府竟稱棚架不用申請

2019-01-22

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕去年六月，華山大草原小木屋「野居草堂」發生駭人分屍案，台北市政府坐視凶嫌陳伯謙搭違建小木屋，沒申請臨時建照與使用執照，監察院正調查此事。受害者父親高先生為拼湊女兒死亡原貌，透過台北市議員應曉薇調資料，竟發現主管機關都更處回覆監院函文，將小木屋捏造為棚架、舞台，免依法申請臨時建物，高父顫抖痛批「台北市長柯文哲可閃就閃、可逃就逃，沒惻隱之心」。

都更處審查委員認違建遭漠視

「當初若知道真相，一定會抬棺抗議」，高父將向監院陳情市府違法、瀆職。

根據都更處答覆監察院的一八六頁函文與會議紀錄，會議紀錄中有審查委員提醒小木屋屬違建，並表明小木屋有「延伸建築師簽證費用」。應曉薇表示，委員意指小木屋屬臨時建物，要受「建築法」、「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」第四條規定，展演廿日前由建築師附圖簽證、建管處核准，但這些都沒有做，市府卻漠視不管。

市府覆監院文 死者家屬疑捏造

高父也不滿指出，從都更處答覆監院的函文即可看出市府想規避責任，所以捏造殺人現場的小木屋是「臨時舞台、臨時棚架」，只要在竣工三天前申請備查即可。令高父更無法接受的是，都更處在命案前兩個月就發現小木屋框架，前後會勘十二次、八度發函告知；而在小木屋已辦理活動後，都更處明知違規事實卻不處罰，還對監院宣稱消防局檢查合格、得提供臨時水電。他難過地說，市府引用錯誤法條、推諉卸責，「幫凶手挖坑，不小心就讓人掉入陷阱」。

建管處︰高度規格屬臨時棚架

對此，建管處回應，小木屋長七公尺、寬三．五公尺、高三．五公尺，面積約七．四坪，高度在六公尺以下都屬臨時棚架，但根據小木屋現場樣貌，卻有屋頂、門框、水電與牆壁，為有起居功能的封閉空間，為何仍稱是棚架？

建管處對此則說，「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」無法規定所有違規樣態，只要高度六公尺以下，都屬臨時棚架。此番說法是否與大眾認知有落差？建管處推說，若法律有不全之處，未來都可再修法。

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