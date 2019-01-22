〈中部〉《日月潭孔雀園BOT案》投縣府︰規劃在先 公告傳統領域在後

2019-01-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日月潭孔雀園BOT案環保署昨認定環評審查違法，將重新進行環評審查，南投縣府表示，規劃BOT案接近尾聲邵族傳統領域才公告，因傳統領域引發爭議，得標廠商也因此停擺一年，縣府將等收到公文再進行說明，而該案仍會繼續下去。

南投縣副縣長陳正昇表示，日月潭孔雀園BOT案早在李朝卿縣長時代就開始規劃，原民會公告邵族傳統領域是後來才公告，故非審查未考量邵族傳統領域，況且該公告考量並不完備，也引發地方很大的爭議，讓該案得標廠商籌備工作停擺，造成不少損失，有意提出國賠申請。

陳正昇也說，邵族人提出訴願提及環評審查未考量飯店會產生廢水污染，及石虎等野生動物保育的問題，惟日月潭已有污水處理場，廢水處理沒有問題，至於石虎保育問題，目前發現石虎生活領域都在中寮集集到中央山脈，日月潭並未發現。

陳正昇也強調，目前是就媒體報導所作的回應，但實際環保署公文內容還不清楚，因此會由環保局和觀光處就公文內容進行說明。

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