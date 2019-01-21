〈南部〉揪團助弱修屋 台南市長黃偉哲向志工致敬

2019-01-21

〔記者蔡文居／台南報導〕家住台南市安南區的一名吳姓市民，因車禍重傷只能以輪椅代步，家中還有一名九十歲的母親需要照顧，生活相當拮据。家中的老房子因年久失修，多處破洞漏雨，無力修繕。台南市一群職業工會的志工獲悉，出錢出力，揪團為他們修屋，預計過年前，母子二人就有新房子可住，不用再擔心下雨漏水了。

黃偉哲贈紅包慰問吳姓母子

台南市長黃偉哲昨天到訪為他們加油打氣，並致贈紅包慰問吳家母子二人。他走進屋內看到志工正在裝修天花板，立刻舉起右手，向辛苦的志工行舉手禮。他說，「實在足感心！」志工伙伴不辭勞苦地利用假日齊心協助修繕，令人感動。

多個職業工會集結 已修81戶

包括南市泥水業職業工會、金屬建築結構職業工會、木工業職業工會、電氣業職業工會、餐飲業產業工會、油漆工程職業工會等單位的志工服務隊，從上週開始進駐協助修屋，昨天由木工業職業工會進行屋內客廳、牆壁、天花板施工，電氣業職業工會則進行燈具配置安裝，再交由油漆工程職業工會粉刷牆面，預計農曆過年前可以完成。

南市木工業職業工會理事長方澄科表示，他們迄今已參與修繕八十一戶，參與的志工很多都是自己在當老闆，利用休假日來幫忙。而這一戶的修繕作光材料費就要廿五萬元，大家都是義務幫忙，錢都是對外募款而來，如果加上工資至少得花六、七十萬元才行。

昨天包括議長郭信良、副議長林炳利、議員林阳乙、前議員蔡玉枝也前往表達關心，大台南總工會理事長陳美靜、南市勞工志願服務協會理事長林文一致贈年節禮金，勞保局新營辦事處則提供手工棉被。對於各界的愛心，母子二人一再表達感謝之意。

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