〈南部〉旗津渡輪票價擬降 最快春節前實施

2019-01-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府預定下週開會討論旗津渡輪降價方案，初步擬定四個版本研商，重點在於現金票價調降，目標趕在農曆年前實施，當地議員都贊成，同時提醒服務品質不能降。

市府下週研商 主要調整現金票價

旗津渡輪前年三月調漲票價，主要為鼓勵民眾多使用電子票證搭乘，仍引起不少反彈；交通局統計去年使用電子票證與現金的比例約六比四，去年渡輪總運量六百一十七萬七千餘人次，比前年六百一十八萬五千餘人次微幅減少，降幅約千分之一。

票價漲 去年仍虧損兩千四百多萬

儘管票價調整，輪船公司去年仍虧損兩千四百餘萬元，但比前年虧損四千四百餘萬元好很多。

旗津渡輪目前價格全票四十元、優待票十五元（六十五歲以上長者、六至十二歲孩童、身心障礙朋友）、學生票廿五元、機車四十元、單車十元（此項沒漲），整體漲幅約六成。

持電子票證可享近半價優惠，全票廿元、優待票十二元、學生票十五元、機車廿五元、單車十元，旗津當地居民維持免費（約佔運量三分之一）。

鑑於地方反映票價過高，高雄市政府日前在市政會議提案要求檢討、調降渡輪票價，高雄輪船公司初步提出四個版本，預定下週由秘書長楊明州召開會議研商。

市府官員透露，四個版本主要針對營運成本、運量等因素，通盤考量後擬訂，主要鎖定現金票價調整部分，電子票證變動幅度不大，如果順利，應該會在農曆春節前公告實施，為旗津春節人潮助陣。

議員要求服務品質不能降

對於降價，該地議員包括李喬如、簡煥宗、蔡金晏都表示贊成，李喬如與簡煥宗不約而同提到票價可降，但服務品質絕不能降，蔡金晏則提醒票價調整應該經過一定程序，尤其是與地方溝通，才不會衍生爭議。

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