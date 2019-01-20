〈南部〉春節取締交通違規 台東祭錄影舉發

2019-01-20

〔記者王秀亭／台東報導〕今年春節連假為九天，台東縣警局參考同為九天春節連假的二○一六年總車流量，預估今年車潮將湧入四十五萬輛次，又以初二（二月六日）、初三（二月七日）達到最尖峰，台東縣警局表示，重點路段加強交通疏導外，違規交通取締不因車潮受到影響，除現場攔查舉發，會以現場錄影蒐證逕行舉發的方式，強力取締違規超車。

台東縣警局昨天邀集公路總局第三區養護工程處、縣內客運、計程車、遊覽車等業者，針對春節連假交通疏導工作進行協調，由縣警局長劉崇智主持。

交通管制 2月2日持續至10日

台東交通隊表示，今年春節連假達九天，加上台東已是國內旅遊熱門首選，預估九天假期有大批觀光旅遊車潮湧入台東縣，因而交通管制措施從二月二日起持續到十日。

交通隊指出，二月二至四日為假期初期，預估各購物據點、返鄉交通要道、車站的車潮會大增，將加強台東市中央市場、台九線大鳥段、金崙段及台東火車站的交通疏導，其中中央市場為上午六時至下午六時，於中山路、正氣路、光明路段禁止小型車以上車輛通行。

二月二日至十日每天上午九至十二時、下午四至七時金崙至壽卡間的南迴公路禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。連假期間縣內主要要道、景點、遊憩區及各地區聯絡道路皆可能湧入車潮，各警分局將加強交通疏導。

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