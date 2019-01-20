〈中部〉《嘉縣》消防爸爸真行 手作119飛機腳踏車

2019-01-20

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣消防局祥和救助分隊隊員黃達育，源於對兩歲兒子的愛，自行改造各種玩具，或用紙箱、紙板等廢棄材料製作成夾子車、大野狼、活動鍬形蟲等，最近還將舊腳踏車以紙板改造成「一一九消防飛機腳踏車」，讓孩子認識爸爸的消防工作，同事們看到作品都驚呼「這爸爸太強大了！」

不必花大錢 黃達育手工玩具更好玩

三十七歲黃達育，從事消防工作至今十八年，平時喜愛做手工模型，結婚生子後，興起改造舊玩具、自己動手做玩具的想法，一開始上網觀看影片瞭解製作步驟，後來幾乎都是自行摸索構思，自己做的作品，成了給孩子獨一無二的玩具，不必花很多錢，壞了也比較不心疼。

大野狼、鍬形蟲、機器人 樣樣驚奇

黃達育曾將舊玩具車改造成消防車、消防機器人，去年萬聖節活動製做的大野狼裝扮，用紙板、報紙塑形上色，以吸管做出爪子、尾巴，兒子穿上小紅帽的裝扮背著大野狼，在變裝派對超吸睛；他還用紙板、吸管、橡皮筋做出可裝備在手上的活動鍬形蟲，用紙盒做出「三隻小豬與大野狼的世界」，已有幼兒園商借要當教具。

黃達育說，最近他以紙板將兒子的舊腳踏車改造成消防飛機車，兒子騎乘時前方螺旋槳還會因風吹動而轉動，兒子上車後就捨不得下來，還能讓兒子從中認識黃紅色、一一九等代表消防的顏色與數字，很有教育意義。

另，嘉市消防局昨舉辦一一九消防局慶祝表揚活動，市長黃敏惠表揚獲市長獎的消防局教育訓練科長張世廣等消防員、義消、婦宣及救護志工共三十九人，另授予二十八面消防榮譽獎章，其中十五人為嘉市特搜隊及義勇特搜隊成員，表彰他們於去年「0206花蓮大地震」時，遠赴花蓮投入震災救援。

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