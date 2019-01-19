〈北部〉羅東寒士吃到飽 27日尾牙宴募經費

2019-01-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕創世、華山、人安基金會策略聯盟，預計廿七日在羅東鎮樟仔園文化園區舉辦「寒士吃到飽」尾牙宴，席開七十桌。華山、創世基金會昨分別辦活動，為尾牙宴、獨老年菜及年度服務經費募款。

華山基金會在宜蘭服務八百五十名獨老，每人每月須一千二百五十元服務經費；隨年關將近，華山預計募齊八百五十份年菜，送到獨老手中。華山昨邀兩名受資助的長輩玩起COSPLAY，穿上古裝ＰＫ書法，並與贊助單位台化公司愛心社成員提前圍爐，感謝社會幫助。

另，以服務植物人為主的創世，昨獲超商業者贊助，在創世羅東分院「辦桌」，邀照顧的親屬提早品嚐年夜飯，五菜一湯菜色，暖胃又暖心。創世基金會指出，羅東分院照顧廿四名重症患者，由專業護理人員提供照護，不過因尿布、奶粉等必需品逐年調漲，讓分院經費捉襟見肘。

羅東分院院長陳淳妍坦言，每名院生每月照護費用需五萬元，今年度照護費用仍有缺口，基金會人員仍在努力募集，協助籌措常年運作經費。

創世、華山、人安基金會策略聯盟，每年舉辦寒士尾牙宴，邀請街友、弱勢家庭、獨老團圓圍爐。宜蘭場尾牙宴廿七日將在樟仔園文化園區登場；除圍爐，每名服務對象則可獲五百元紅包，目前經費還有賴各界響應。

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