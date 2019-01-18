〈北部〉出租率提升了 宜科新增2廠商

2019-01-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕成立十三年的宜蘭科學園區，將有元健大和、台灣松澤兩家新廠商進駐，共租用○．六公頃土地，讓宜科土地出租率從六％提升至七％；新竹科學園區管理局指出，兩間廠商通過進駐審查，現在辦理土地租用程序，今年內應可順利動工興建。

出租率低 被批為蚊子園區

宜蘭科學園區是新竹科學園區管理局管轄，總開發經費九十二．八四億元，占地七十．八公頃，建廠用地三十四．八二公頃，有一公頃興建標準廠房，園區土地已出租兩公頃，出租率六％，是竹科管轄園區中最低，被外界批為蚊子園區。

宜科園區現階段核准十八家廠商進駐，十二家開始營運，其中十家進駐標準廠房，自建廠僅宇正、宜鼎兩家公司興建完成，第三家自建廠日計公司，也通過土地出租程序，預定月底動工，今年新增元健大和、台灣松澤進駐。

通過進駐審查 今年可興建

元健大和主要研發藍牙數位助聽器，進駐宜科的總投資額○．二二億元，台灣松澤是免震裝置與建築智慧監控軟硬體開發，進駐宜科的總投資額○．五億元；竹科管理局承諾，持續與宜蘭縣政府合作招商，提升宜科土地出租率。

至於宜科擬開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統、綠能五大產業類別及進駐廠商產品量產，但遲未獲環保署同意，被視為宜科進駐率無法提升的主因，竹科管理局長王永壯說，竹科管理局已重作環評，有信心獲環保署同意，管理局今年也將在宜科設計第二棟標準廠房，降低廠商自建廠房成本，吸引更多業者投資。

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