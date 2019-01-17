〈中部〉《嘉縣》老閨蜜咫尺天涯 弘道接宅服務助「圍爐」

2019-01-17

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕八十二歲簡阿嬤與六十六歲周阿嬤，是相知四十多年的閨蜜，兩人住處相距一百公尺，但周嬤自從身體欠佳後，就無法找簡嬤串門子，可說是咫尺天涯。昨天在弘道老人基金會推動的「接宅服務」協助下，接周嬤到簡嬤家圍爐，兩人一見面就聊個不停，洋溢友誼溫馨。

弘道大林社區照顧服務中心目前服務三百多位老人家，包括二百五十位獨居長者與一百二十位失能老人，社工們發現長輩們不乏彼此認識、且有深厚情誼，卻因失能、行動不便，想要相聚聊天竟難如登天，不免有所遺憾。周嬤嫁來大林鎮過溪里認識簡嬤，兩人相差十六歲，依輩份，周要稱呼簡為阿姑，但兩人情同姊妹，無話不說。四年前，周的身心狀況出現問題，即使兩家僅一路之隔、百公尺之遙，卻是四車道的一六二縣道，周不敢穿越，從此不再到簡家拜訪，反而是年邁的簡三不五時推著嬰兒車當枴杖找周談心。

讓年長者來探視，周嬤總感到過意不去，這次在弘道社工接送老朋友到宅服務下，四年來第一次到簡家，兩人宛若回到當年，聊個不停，簡嬤笑說「要將四年份講完」。

弘道組長張儀芬表示，好朋友見面敘舊，社工、志工在旁感受到他們雀躍的心情，所服務的長輩當中，行動不便想要到好友家串門子的，弘道都樂於提供接宅服務，詳洽05-3103500。

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