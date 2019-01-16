〈中部〉涉賄選 嘉檢再起訴3案10人

2019-01-16

〔記者丁偉杰、曾迺強／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦去年地方公職人員選舉賄選案，昨依違反「公職人員選舉罷免法」罪嫌，偵結起訴三案，共十名涉案候選人、樁腳及選民，其中嘉縣中埔鄉深坑村長候選人劉德政回鍋再戰，為求當選，涉嫌透過樁腳以每票三千元代價賄選，選舉結果輸給對手七十二票落敗；對於選後被起訴，劉德政昨受訪說，沒有意見，尊重司法。

起訴書指出，劉德政（六十歲）為求當選，涉嫌交付賄款六萬元給呂姓樁腳要求為其賄選，呂以每票三千元代價向兩位選民賄選，案發後選民坦承收賄，檢方檢視證據後決定起訴。

另，嘉縣水上鄉中庄村曾姓鄰長（七十歲）是第一選區某議員候選人助選員，為使該議員候選人及中庄村某村長候選人當選，以每票五百元代價向選民賄選，案發後受賄選民坦承收賄，但曾男否認犯行。

嘉市賴姓男子（廿四歲）為西區某市議員候選人姪孫兼特別助理，他為使該議員當選連任，交付四萬元賄款給王姓樁腳要求其向選民賄選，案發後，王姓樁腳及選民皆坦承受賄並繳回部分賄款。

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