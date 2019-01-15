〈南部〉洛神台東五號變盆栽 年節搶市

2019-01-15

〔記者張存薇／台東報導〕台東特用作物「洛神葵」不但營養價值高，更因顏色鮮豔像紅寶石很受歡迎，台東區農業改良場研發洛神台東五號「吉利」光照技術，將產期延後至十二月到隔年一月，變身為喜氣盆栽，未來希望以「非專屬授權」方式推廣，搶攻年節觀賞盆花市場。

農曆春節將至，不少民眾會買花布置，但多選購蝴蝶蘭、金桔、銀柳等傳統盆栽，缺少紅色花材，台東農改場長陳信言說明，全台灣洛神種植面積約一百五十公頃，台東就佔一百公頃，而台東五號在二○一四年即取得品種權，不過因屬於雜交一代（F1）品種、不符合台東洛神農民自行留種繁殖的需求，較無法應用在農業生產上，不過吉利的果萼顏色桃紅、果型渾圓，很有觀賞價值，因此嘗試作為盆栽，未來希望以非專屬授權方式推廣。

一般洛神果萼期約在十月開花、十一月採收，台東農改場作物改良課助理研究員陳敬文說明，透過控制光照，讓「吉利」可延後開花一個月，果萼期則可延後至十二月到隔年一月，剛好碰上耶誕節、農曆春節，希望可以轉攻觀賞市場。

陳信言說，洛神花語有平安之意，台東五號「吉利」名字喜氣，再加上串串紅色花萼像鞭炮，相當討喜。

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