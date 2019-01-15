〈南部〉知本農遊賞花海 台東縣農會推遊程

2019-01-15

〔記者張存薇／台東報導〕到台東知本溫泉玩不一樣的！台東縣農會結合在地農業，共推出六梯次農業體驗遊程，邀請民眾到知本泡溫泉、賞花海，還能親手捏一個有溫度的陶杯、咖啡或香草防蚊膏等DIY，了解在地農作。

縣農會推廣部主任李俊德說，農委會每年冬季都會輔導各農會設置主題花海，知本地區近期雖然因暖冬方案較熱絡，但近幾年遊客確有減少，因此希望結合花海、泡湯、農業體驗遊程，吸引更多民眾認識不一樣的知本。

知本花海位於知本溫泉入口處，李俊德說，今年花海採花園式展現，小而美的園區種植香草植物及在地特色作物洛神、紅藜等，而DIY體驗配合商家包括東遊季溫泉渡假村、樂山咖啡、金銀花農莊、梨迦初走。

半日遊的遊程設定不同主題，包括擂咖啡或烘咖啡及糕點體驗、香草防蚊膏製作，每人也可以體驗捏陶樂趣，製作專屬自己的陶杯，並可再以優惠價購買泡湯券或用餐，至三月底共有六梯次，每梯次限量卅人。報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-KM4hTWdFMw-NQ6ur_P9kjs_w-JjD-wlyw1rMcEPtGuCseA/viewform。

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