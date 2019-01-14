〈北部〉《新竹》尖石垃圾瀑布再現 清潔隊破袋追查

2019-01-14

〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹縣尖石鄉後山部落，前年底在道路駁坎下方出現大批垃圾形成的「垃圾瀑布」，引發各界關注，鄉公所緊急清除，未料文史工作者黃有福又發現後山通往養老部落的聯絡道路旁出現約八十公尺的「垃圾瀑布」。

尖石鄉長曾國大說，清潔隊會盡快前往清除，並破袋追查，若找到明確身分或家戶資料，將請當事人提出說明，釐清是否違反廢棄物清理法。

竹60線往養老部落的聯絡道旁驚見

黃有福說，上週從尖石鄉道竹六十線轉往養老、錦路等部落，經過部落聯絡道時，看到路旁駁坎下方的顏色怪怪的，不像是青綠草坡，下車查看才發現竟是分佈長度約八十公尺的「垃圾瀑布」。

「這是我見過最長的『垃圾瀑布』，看起來觸目驚心。」不時走訪後山部落的黃有福，對破壞好山好水的「垃圾瀑布」十分反感，希望公部門發揮公權力，別讓「垃圾瀑布」成了尖石鄉的「觀光殺手」。

美籍部落客「小飛」前年底也曾在尖石鄉後山通往司馬庫斯部落的道路旁發現「垃圾瀑布」，在網路上傳開後，引發眾怒，痛批污染水源、破壞大自然，鄉公所出動吊車讓清潔隊員垂降到駁坎下方清除垃圾，花了四天清出十公噸，令人咋舌。

鄉長︰將立牌告示並追查告發不法

曾國大說，尖石鄉後山是熱門的觀光風景區，假日遊客越來越多，其中難免有缺乏公德心的人把垃圾隨手丟棄在路旁，一段時間後就形成髒亂點，更久一點就成了「垃圾瀑布」。

曾國大說，會在部落聯絡道曾經出現過髒亂點的路段豎立告示牌，提醒遊客不要亂丟垃圾，如果發現有人亂丟垃圾且查證屬實，將依違反廢棄物清理法告發罰款。

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