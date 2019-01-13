〈中部〉嘉縣慶消防節 消防猛男秀舞藝肌肉

2019-01-13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕一一九消防節將屆，嘉義縣消防局昨天舉辦「消防節表揚典禮大會」，表揚績優消防、義消、婦宣及志工，重頭戲為八名消防員用消防器材等編舞表演宣導，大秀肌肉，展現消防人員的力與美。

六名消防猛男及兩名女消防員表演防火宣導，用歌手周湯豪的歌曲「Turn Up」編舞，呈現消防戰技動作，精湛演出博得滿堂彩，現場安排消防護照闖關及街頭藝人表演，小朋友搭乘雲梯車、體驗滅火器和緩降索，寓教於樂。

嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海等人頒獎表揚榮獲全國消防、義消楷模的祥和救助分隊長陳威哲、梅山義消分隊長林永露、全國災害防救志工菁英獎水上救生協會理事長呂文正、嘉義縣救難協會總隊長劉建明、義消顧問團吳森源等六名資深顧問團長、蔡宗曇等十三名消防楷模獎、馮博淵等九十一名義消楷模縣長獎、局長獎、總隊長獎。

典禮也舉辦「師徒制」授業儀式，受業學員向指導老師行禮，以高跪姿接受教誨，指導老師為初任人員戴上「消防帽」，代表傳承消防救災精神。

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