〈南部〉深水井做備用水源 新園居民抗議

2019-01-12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園鄉及南州鄉屬自來水管末端，水壓低易致無預警停水，水公司為增加水源，擇定台糖新園甘棠門農場及台糖南州糖廠深水井作為備用水源，卻不約而同在兩鄉引發居民對地層下陷及土壤鹽化疑慮，水公司澄清，南州鄉設淨水廠工程已暫緩，新園鄉則不會發生地層下陷，會確保過年期間供水無虞。

新園、南州鄉皆由牡丹水庫供應自來水，新園鄉因處管末，用水尖峰易出現無預警停水，南州鄉亦屬從主幹線分出支管，常發生水壓太低。

民憂可能地層下陷 要求另覓水源

水公司為增加水源，規劃復抽南州糖廠及甘棠門農場內深水井，並設置淨水廠作為備用水源，經屏縣府核淮水權後，原本預計兩口井一天可挹注三千噸水，不過兩項工程都引來居民質疑。

昨天水公司在新園內庄村進行水網延管工程，有十多名居民到場抗議，鄉代盧政宏說，缺水大家感同身受，但近年新園已出現土壤鹽化，若再大量抽水恐加重，更可能地層下陷，要求水公司應該另覓水源。

趕年前供水 水公司允有問題就停抽

水公司第七區管理處處長王明孝指出，該兩口井早年都有供水，無地層下陷情形，也允諾若出現地層下陷會立刻停抽，但他強調，重要的是春節期間必須確保供水無虞。

王明孝說，牡丹水庫到新園約一百公里，除管末水壓低，若沿線鄉鎮因破管而停水，新園復水常常超過一天，加深民怨，這口備用水井有其必要性，初步趕在年關前供水，每天約一千公噸。

至於南州糖廠的深水井，王明孝指出，該處淨水廠工程已暫緩，近期的工程是汰換新水管。

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