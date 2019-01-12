〈北部〉行銷蘇澳冷泉 鎮長邀觀光客體驗

2019-01-12

〔記者游明金／宜蘭報導〕高雄市政府觀光局潘恆旭局長談及「冷泉加熱變溫泉」惹爭議，蘇澳鎮長李明哲認為損及蘇澳冷泉美譽，也誤導民眾，造成觀光客誤解。李明哲說，蘇澳冷泉是舉世獨二、全國唯一的碳酸氫鈣泉，歡迎觀光客體驗。另，蘇澳冷泉公園改建也會在今夏完成，讓蘇澳冷泉榮景再現。

李明哲昨到蘇澳冷泉公園湯屋，邀觀光客來體驗泡湯；李說，蘇澳冷泉與義大利西西里島冷泉齊名，但西西里的鹽度高、色澤黑黃，蘇澳冷泉終年維持攝氏廿二度恆溫，冬暖夏涼，可泡浴又可飲用，具珍稀性，運用範圍更為廣泛。

李明哲指出，有別於高雄柴山龍巖冽泉及國內其他冷湧泉，蘇澳地區是唯一的「冷泉」，泉水富含二氧化碳，氣泡從池底卵石床冒出，身浸其中皮膚布滿水泡，是相當特殊的感官體驗，浸泡初期雖覺冷冽，但過數分鐘後遍體發熱，倍感舒暢。

另，蘇澳冷泉公園一○四年改建至今，屢因變更設計延宕工期迄未完工，對蘇澳觀光造成莫大傷害與衝擊，導致遊客銳減。李明哲上任後對此案極為重視，多次召開會議要求承包商依約竣工，並組成工程督導小組，進行工進檢討及跟催，務期今年夏天蘇澳冷泉榮景再現。

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