〈中部〉彰化南郭官舍遭祝融 文史團體辦「頭七」

2019-01-12

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市「南郭官舍群」的二棟有近百年歷史的木造老屋，日前被大火焚毀，在地民眾與民間團體成立「活化公有老屋行動小組」，除了展開連署外，並在昨天舉辦「頭七記者會」，以舞蹈等方式來演繹老屋焚燬過程，期盼彰化老屋的文化保存與消防安全問題能受到重視，並且給予南郭官舍群文化資產身份。

南郭官舍群共有九棟十六戶，去年八月間，彰化縣文資審查會議審通過將彰化郡守官舍（公園路一段一七四巷五號、五之一號）列為縣定古蹟，但在今年一月四日晚間，當地發生一場火警，將其中二戶燒燬，雖未波及古蹟建物，但所燒燬的卻是近百年的木造房屋。

呼籲納入文資全區保存

「活化公有老屋行動小組」由彰化縣鐵路村文化再生協會等團體發動，昨天在火災現場前舉辦「頭七記者會」，由多位舞蹈家以及藝術工作者，進行舞蹈演繹，描述人們惋惜難過的心情。縣議員吳韋達表示，希望縣府會給予南郭官舍群文化資產身份，妥善活化使用，也希望縣府儘速盤點所有南郭官舍群，點撥移交給彰化縣文化局來管理維護，保護重要資產。

彰化縣鐵路村文化再生協會理事長李佳龍表示，南郭官舍群約於一九二○年到一九二二年間興建，迄今已近百年，為完整建築群，當中依官階職屬，建築樣式完整且層級分明，為全台少有，文化價值極高，目前有二棟遭焚，希望縣府能重視，立刻啟動文化資產審議程序，給予全區文化資產身份保障。

縣府︰推青創基地活化

文化局回應指出，南郭宿舍因有遊民丟菸蒂而燒燬二棟房舍，本月九日已邀請文資委員進行評估會勘。但對於該宿舍群的歷史脈絡各方說法不一，將委託專家學者進行全區文化資產價值評估，以釐清歷史價值，而來進行後續作業。至於未來該區無人居住的閒置空間要如何使用？目前將以公益換租概念，推動青年創業基地，達到活化目的。

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