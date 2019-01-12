〈中部〉堅持禁廚餘養豬 雲林縣府：違規就罰

2019-01-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕養豬是雲林縣重要的產業之一，不容防疫有所漏洞，雲林縣環保局昨天重申，雲林縣內全面禁止廚餘養豬，環保局長張喬維強調，若有違規者，即依違反廢棄物清理法裁罰。

張喬維指出，農委會指示「廚餘僅為非洲豬瘟傳播的方式之一，非唯一傳播途徑」，現階段防疫重點是落實廚餘蒸煮或轉型改吃飼料，但養豬是雲林縣重要的產業之一，不容防疫有所漏洞。

張喬維說，雲林縣只有四家領有廚餘再利用檢核通過許可證，環保局已通知業者前來辦理資格取消，業者若不願配合辦理，環保局依該登記辦法，有權力主動取消業者資格，不會抵觸中央相關法令。

他表示，縣府各相關單位會積極輔導廚餘養豬業者改餵飼料及推動養豬產業升級，並協助輔導有意退場的廚餘養豬場退場。

另一方面，原定十七日到農委會抗議防豬瘟動作太慢的養豬產業大聯盟，認為農委會有善意回應，將廚餘養豬的風險控制在合法立案的豬場，昨決議取消「禁廚餘、救台豬」行動。

養豬產業大聯盟 取消北上抗議

擔任此次活動總召集人的林明彥指出，目前社會大眾對防疫已重新認識，官方也針對二千餘場廚餘養豬戶，迅速縮減至合法立案的三百五十七場，經過主要幹部協商，決議取消十七日抗議行動。

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