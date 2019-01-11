〈南部〉台南市大家說台語 金曲歌王謝銘祐推「台南揣台語」

2019-01-11

〔記者蔡文居／台南報導〕憂心台語快速消失中，金曲歌王謝銘祐號召台南社大、正興國（街）、屎溝墘客廳及富樂夢基金會等團體，成立「來台南揣台語」推動小組，台南正興街十四間店家昨天率先響應成立「台語問路店」，要用台語服務來讓遊客認識台南，甚至成為認識府城的另一種文化特色。

正興街14店家設「台語問路店」

在台南社大教授台語流行文化與音樂的金曲歌王謝銘祐說，他發覺以台語為母語的年輕學員，不是不熟台語，便是用華語邏輯來說台語，生活中的台語環境正在快速消失中。希望透過這個台語自覺行動，讓大家說台語就像呼吸一樣自然。

揣有找尋之意 從生活中推廣

謝銘祐說，「揣」有找尋的意思，很多台語的生活智慧藏在大街小巷、各行各業裡，像和茶店有關的「止喙焦」（國語：止渴）、西裝店的「西米羅」（Savile Row，國語：西裝），中藥店抓藥叫作「拆藥仔」等，在生活中去「揣」，比在學校更容易推廣，而且能讓遊客體會台南許多老店、產業的特色。

台南社大主任林冠州說，他們逐一拜訪舊城區店家，獲店家響應。其中，廣受年輕遊客喜愛的正興街有十四間店家率先響應成立「台語問路店」，將說台語變成整條正興街店家的年度行動，成為真正的「台語服務一條街」，未來還有卅多個店家將陸續加入。

「正興國」高耀威表示，搬到台南後，左鄰右舍的住戶幾乎都是阿嬤，前來探班關心都以台語問候，他慢慢習慣講台語，有種人親土親的感覺。

謝銘祐表示，第二波將以「臺南。行巷」為主題，要讓大家到台南老巷中去揣台語，品味台南。

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