〈中部〉《台中》2020台灣燈會 中市表態爭取

2019-01-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕繼二○一五年後，台中市希望二○二○年再辦台灣燈會。市長盧秀燕十日出席行政院會，除口頭爭取燈會主辦權，也將依交通部規定於一月十七日前提出書面意向書。市府轉述，交通部觀光局預計一月廿日公布二○二○燈會主辦城市。

舉辦過兩屆 曾創賞燈人次最多

台中市曾分別在二○○三及二○一五年主辦羊年台灣燈會，為期十七天的二○一五台灣燈會，包括烏日高鐵主燈區及豐原、台中公園、大里文創聚落三個副燈區，共吸引一千三百七十五萬人次賞燈，創下賞燈人次最多、主燈最高、燈區最多三項紀錄。

市府表示，盧秀燕昨天出席行政院會，與各部會首長研議行政院國發會對於二○一九年總體經濟政策規劃，包括各項公共建設、補助案、民間產業輔導措施及擴大觀光內需計畫，期望打造優質環境，活絡國內消費及投資。

還有投、苗、宜、花表態爭取

交通部觀光局報告二○一九台灣燈會籌備狀況，屏東大鵬灣燈會主場將首次結合水域；同時宣布二○二一燈會由新竹市主辦，二○二○年主辦城市則由台中市、南投縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣等五縣市中擇一，預計一月廿日公布。

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