〈台北都會〉五股交流道改善要7年 侯友宜：民眾沒耐性等

2019-01-07

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜昨天至五股、泰山區視察多項工程進度，首站至交通最壅塞的新五路與楓江路口，視察五股交流道周邊壅塞問題，由於工程要七年才完工，侯友宜說：「民眾沒有耐性等七年」，將親赴國發會協調，加速推動。

侯友宜昨視察五股交流道周邊壅塞、和平公園共融遊具，下午轉往五股區成泰路人行道新建、五股國民運動中心以及守讓堂異地重組工程。

新北市政府工務局表示，「五股交流道增設北入、北出匝道工程改善計畫」已獲交通部高速公路局有條件通過，新北市府負責取得用地，無償提供高公局施工，高公局日前允諾綜合規劃設計與環差分析同步進行，縮短作業時程，加上施工時間，約七年時間。

侯友宜說，五股高速公路匝道口有快速道路、高速公路以及平面道路車流匯集，壅塞嚴重，若不立即改善，會造成很多民怨。

侯友宜強調，「民眾沒有耐性等七年」，作業時程和工程時間都應該縮短，而且在問題沒有解決之前，高公局、公路總局和新北交通局也應該要有快速應變的計畫，萬一發生事故，也應該啟動替代道路、號誌變化，儘量避免塞車問題。

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