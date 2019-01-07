〈台北都會〉基隆外木山閒置地 打造貨櫃市集

2019-01-07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆外木山是串連北海岸的重要景點，漁港旁海埔新生地閒置多年，市府與北海岸及觀音山國家風景區管理處合作開發，將打造貨櫃市集，帶動漁村的發展。

市府與北觀處合作 佔地1.4公頃

外木山漁港旁海埔新生地有一．四公頃，是外木山海岸線唯一完整的腹地，近年來外木山至大武崙夏日遊客越來越多，也是銜接金山萬里的替代道路。

這塊漁港新生地，基隆市府早在二○○四年就以獎勵民間投資招商，業者還規劃為海洋休閒主題館，不料，最後卻無疾而終，土地閒置至今，市議會屢屢關切海埔新生地開發利用，帶動外木山地區發展。

北觀處：將設置逾20個貨櫃

外木山海岸線與情人湖等區域二○一五年移撥給北觀處管理，海岸線公共設施陸續完成，市府與北觀處合作，規劃海埔新生地設置貨櫃市集，提供休閒輕食與旅遊諮詢服務。

北觀處基隆站主任李思賢說，目前正在設計中，將會保留部分停車空間，植栽造景，設置廿多個商業與服務性貨櫃，完工後交由市府來經營管理。

李思賢指出，外木山一帶的濱海自行車道景觀很不錯，因此，希望在貨櫃市集中設置自行車租借站，像台北市河濱公園一樣，讓自行車流通性更明顯。此外，市府也將整理附近外木山漁村現有漁船上下架老舊廠房，改善周遭環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/