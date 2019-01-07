〈北部〉花蓮中正國小木笛隊 再赴日參賽

2019-01-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市中正國小、宜昌國小直笛隊，上月底在台灣木笛大賽從全國四十多支隊伍中脫穎而出拿到金獎，將在三月底赴日本東京參加第四十屆全日本木笛大賽！中正校長楊陳榮說，直笛隊二○一六年首度參加全日本木笛大賽就榮獲「銀賞」，今年第二次赴日，希望再接再厲，為台灣爭光。

宜昌國小也將赴日參賽

「能夠站上東京的江戶川文化中心演藝廳，對學生就是非常不容易的事！」中正國小直笛隊指導老師吳雯媖說，直笛隊以五、六年級生為主，二○一六年參加第卅七屆全日本木笛大賽，卅九屆沒參加，去年九月開學後，她與學生訂下目標「要再度站上江戶川演藝廳舞台」。

為此須先在台灣區初賽「第十四屆台灣直笛大賽」奪得金獎，比賽於上月底在彰化縣政府演藝廳舉辦，全國四十二支隊伍報名，花蓮縣有中正國小、宜昌國小兩隊。中正國小直笛隊約五十人、宜昌國小直也有卅人，兩隊都拿下「金獎」，中正國小並獲「指導者獎」，表現傑出。

兩校都表示，由於團員經濟條件有限，學校都正為旅費傷腦筋，希望能爭取相關單位補助，盼讓孩子沒有後顧之憂，專心準備站上東京舞台。

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