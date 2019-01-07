〈北部〉溯溪泡湯趣 花蓮萬榮溫泉夯

2019-01-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮知名的林田山林場旁的萬里溪床溯溪而上有一處「秘湯」萬榮溫泉，從林田山對岸的西寶產業道路下溪點溯溪而上，徒步溯溪約一小時可到一處溫泉秘境，惟溯溪時需越過二、三道湍急溪水，具有一定危險性，元旦連假吸引不少遊客溯溪泡湯，還有吉普車隊長驅直入在此野營。

須徒步越二、三道湍急溪水

真正的秘境需要透過雙腳來親近，才不會破壞其美麗。從萬里溪北岸下溪點停車後開始徒步溯溪，在溪流轉彎處因地形改變，中途需拉繩渡溪約三次，徒步距離約二公里可到。因距離林田山林場相當近，也被稱為「摩里沙卡（森坂）溫泉」。

天冷 吉普車隊湧入野營泡湯

一月因寒流降溫，萬榮溫泉吸引包括吉普車隊、徒步遊客到此泡湯，也有喜愛健行的外籍遊客，第一次前往最好有人帶，網路上也查得到付費團。

萬榮溫泉是在台電多年前進行西寶水力計畫時，規劃將馬太鞍溪水「越域引水」到萬里溪再一起發電，不料在山壁挖掘引水道時挖到溫泉水脈，如今越域引水發電的計畫早已停止，但溫泉水因出水穩定，還有溯溪客在隧道出水口以水管引水，在溪床上ＤＩＹ帆布泡湯池，夜間溪谷水聲嘩啦、天空滿佈星斗，泡湯確實很享受。

往上有鴛鴦谷溫泉 出水不穩

除萬榮溫泉，再往上游溯溪約半個多小時，可抵達「鴛鴦谷溫泉」，是真正的野溪溫泉，但因出水不穩使得泉溫時冷時熱，路程也較遠，泡湯的遊客較少。

特別的是，鴛鴦谷溫泉是過去林田山林場的「溫泉線」運材軌道終點，距離溫泉線起點萬榮車站有四．三八公里，接下來運材改以三段架空索道越過高山深谷，接駁至山區的「大觀線軌道」後，再以索道接上海拔二千三百多公尺的「高嶺線軌道」。

早期林場還在伐木時，前往百岳「六順山」及七彩湖可以搭乘流籠及運材「碰碰車」。一九八七年停止伐木後，運材索道、軌道逐漸傾頹、荒廢；因此走在前往萬榮溫泉的溪床上，還不時可發現被沖刷崩落的軌道殘骸，這段泡湯的行程也是一條緬懷過去歷史的道路。

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