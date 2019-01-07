〈北部〉貨輪擱淺 10印尼籍船員待援

2019-01-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕蒙古籍貨輪「旺榮號」昨天上午前往台北港途中，在大園區沙崙外海一．八海里（約三．三公里）處觸礁失去動力，隨後漂流擱淺在大園區新街溪出海口，所幸船上十名印尼籍船員都平安，且貨輪無漏油危險，由於昨天風浪不佳，拖救船無法實施救援，今天將視海象情況進行拖救。

市府環境保護局海岸管理處表示，昨天上午九點五分獲報「旺榮號」貨輪在大園外海觸礁失去動力，隨即通報海巡署派遣PP3570巡防艇到場戒護，但「旺榮號」因無動力而往岸邊漂流，上午九點五十七分時在距岸約一百公尺處擱淺，船東原找來海事救護拖船，打算利用上午十一點半的大潮進行拖帶救援，但因海象不佳、風浪過大無法拖救，貨輪仍困在岸邊。

海管處說，擱淺的「旺榮號」貨輪長七十八公尺、寬十二公尺，總噸位一五九二噸，初步了解，船上有重油五十噸、輕油十八噸及潤滑油六百公升，船上的十名印尼籍船員暫無危險，船體也完整無漏油，海管處會密切監控船體狀態及是否有漏油風險，相關單位今召開緊急應變會議再行處理。

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