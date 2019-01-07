〈中部〉《南投》夫揹妻衝150米 冠軍組贏66瓶酒

2019-01-07

〔記者謝介裕／南投報導〕今年邁入第十九個年頭的南投縣信義鄉「踏雪尋梅」系列活動，六日在牛稠坑柳家梅園登場，重頭戲是考驗夫妻默契的夫妻揹負競賽，和今年首度從「滾」改為「抬」橡木桶趣味賽。夫妻揹負競賽的青年組及壯年組，分別由來自彰化縣的陳瑩駿及台中市的楊振彰夫妻奪冠，都可獲得相當於老婆體重數字的六十六瓶馬拉桑系列酒。

抬橡木桶 副縣長下場試身手

信義鄉種植梅樹面積八百多公頃，風櫃斗、牛稠坑、烏松崙等梅區梅樹已陸續開花，被視為年度賞梅盛事的「踏雪尋梅」活動，昨在新鄉國小演出布農傳統迎賓舞中揭開序曲，隨即進行抬橡木桶、夫妻揹負競賽等趣味活動，包括副縣長陳正昇、鄉長全志堅、農會總幹事黃志輝等人，也都下場抬橡木桶，現場不時傳出陣陣加油、歡笑聲。

夫妻揹負競賽以四十歲作為標準，區分青年與壯年組，吸引來自全國三十多隊夫妻參加，在梅樹排列形成長約一百五十公尺的賽道中，最先抵達終點者獲勝。

比賽過程中，與賽民眾莫不卯勁力求佳績，有的老婆一邊幫老公加油、打氣，一邊還幫忙按摩或擦汗，承辦的農會人員甚至在會場以雙關語向與賽老公喊話，相信只要得獎回家，便可能獲得高鈣（音同台語九次）獎勵，逗得大家哈哈大笑，比賽結果青 年組及壯年組，分別由來自彰化縣的陳瑩駿及台中市的楊振彰夫妻奪冠。

前三名妻子體重 依比例換酒

依農會制定的規則，第一名至第三名的選手，以被揹負的妻子體重作為獲得馬拉桑系列酒瓶數「一比一、二分之一及三分之一」的比例依據，上述兩組奪冠的妻子體重都是六十六公斤，因此可獲六十六瓶馬拉桑系列酒，其餘參賽者，只要跑完全程者，也都可獲贈信義鄉農會價值一千元的產品兌換券。

信義農會總幹事黃志輝指出，今年拜暖冬之賜，花期可能延長至二月初的櫻花期，屆時可賞梅又賞櫻，但也建議民眾利用非假日前來，以免塞車影響遊興。

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