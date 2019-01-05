〈南部〉高市八區週日停水12至15小時

2019-01-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處配合「長庚醫院共同饋線線路維護保養停電工程」，並辦理「北嶺加壓站至路竹送水幹管工程」，高市三民區等八區將於週日上午八時至深夜二十四時，停水約十二至十五小時，總計影響七萬多戶，呼籲用戶儲水備用並節約用水。

停水區域是三民區（本上、本揚、本安、本元等里）、鳥松區（大華、夢裡、鳥松等里）、前鎮區（瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞岡、瑞西等里）、苓雅區（建軍、文昌、衛武、正義、正心、正大、五福、五權、民主、正言等里）。

七區處指出，水壓降低區域有三民區（除本上里、本揚里、本安里、本元里外地區）、鳳山區（協和里、文衡里、赤山地區）、苓雅區（福西里、永康里、福南里）。

七區處另辦理「北嶺加壓站至路竹送水幹管工程」需停水，將於週日上午九時至深夜二十四時停水，停水區域是岡山區灣裡里五百戶，還有路竹區北嶺里及三爺里，工業用戶約五十戶、民生用戶共一千戶；水壓降低區域有岡山區本洲里，永安區保寧里及維新里共一千戶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/