〈中部〉南投有線電視費率 每月基本頻道收視費上限565元

2019-01-04

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣今年有線電視費率出爐，維持去年收費標準，每月每戶基本頻道收視費上限為五六五元，縣府近日將公告實施。

南投縣有線電視費率審議委員會上月廿八日開會審議今年有線電視收視費率，縣內目前唯一系統業者中投有線電視公司，雖表示近幾年來營運成本增加，希望調高現行每月每戶五六五元基本頻道收視費上限，且每戶可借用的兩台機上盒能付押金，但委員們認為大環境景氣仍不佳，其他縣市也普遍未調漲收視費，決議維持五六五元，且機上盒借用第三台才須付押金。

另同樣對於第一款低收入戶免收裝機費及基本頻道收視費，第二、三款低收入戶半價優惠。

南投縣有線電視基本頻道收視費上限，仍比鄰近彰化縣五四○元及台中的五五○都還高，民眾質疑難道沒有調降空間嗎?

對此，南投縣政府廣播電視科表示，南投縣目前有七萬六千多戶有線電視收視戶，二○一四年每月每戶基本頻道收視費曾調降五元，此後即一直維持現行費率，由於南投收視戶不若彰化縣、台中市那麼多，業者營運成本自然較高，且只有一家業者，無削價競爭問題，費率難以等同比較，委員們認為現行費率應屬合理範圍。

此外，南投縣有線電視費率明文規定優惠措施，若採年繳，基本頻道收視費可優惠三百元，換算下來每月每戶基本頻道收視費降為五四○，半年繳及季繳，分別可優惠一二○元及三十元。

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