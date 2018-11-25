〈北部〉得票逾10萬 楊文科當選竹縣長

2018-11-25

〔記者黃美珠、廖雪茹、蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長選戰激烈，昨天開票，由國民黨楊文科以超過十萬票勝出，擊敗對手民國黨徐欣瑩與民進黨鄭朝方、無黨籍葉芳棟。

楊文科表示，感謝鄉親支持與前總統馬英九，榮譽黨主席吳伯雄及黨主席吳敦義多次到新竹縣替他站台輔選，也感謝同黨立委林為洲，職掌競選兵符的總部主委范振宗、總幹事陳見賢與提攜他的新竹縣長邱鏡淳、古素珍夫婦。

鄭朝方說，在改變政治的過程中，讓大家看到他的堅持和理念，讓新竹縣這一塊土地有了改變，有不同於以往的政治文化發生。

民國黨徐欣瑩哽咽說，是她不夠努力、辜負了大家的期望，她要跟大家說抱歉，祝福楊文科未來帶領新竹縣大步邁前，大家要持續為新竹縣一起努力。

葉芳棟指出，恭喜楊縣長勝選，新竹縣的未來重擔靠他奠基與設計。

縣議員方面，在應選卅六席中，國民黨保住廿一席，民進黨與民國黨、勞動黨各拿下兩席，其他上壘的小黨還有綠黨余筱菁、時代力量連郁婷，另外七席則是無黨籍。

4鄉鎮市長連任

十三鄉鎮市長中，國民黨贏得十個，順利連任的有竹北何淦銘、湖口林志華、新埔林保祿及寶山邱坤桶，其他都是新面孔。

昨天天氣晴朗，各地投票所都大排長龍，投票率約七成五，公投首投族熱情參與，很多行動不便的老人家也在家人陪伴下出來投票。

由於平均等候時間從廿分鐘到一小個多小時，新竹縣選委會下午緊急通知各投開票所依環境做調整，空間大的設二個公投圈票處、四個公職選舉圈票處，以消化投票人潮，總共增加了一三五個圈票遮屏。

有些投開票所的選務人員很貼心，會給坐著輪椅的長輩「快速通關」優惠，對明顯年長體衰者，也主動提供椅子或板凳，使其排隊等候圈票時可以比較舒服一些。

新竹縣的投開票秩序還算平穩，不過第二○二投開票所一早發生八十八歲林姓行動不便老婦在六十六歲謝姓義子陪同投票時，疑因她手部無力妥適圈票，謝男抬手扶一把，被選務人員發現制止的爭議。經檢警、選監人員初步調查釐清，認為程序有瑕疵，林婦的五張大選選票被列為「已領未投票」封存保管。

另在竹東第一四二號投開票則有八十九歲老翁在投公投票時誤撕第十六案的選票一角，被帶回派出所；竹北則有選民因為公投票的通知單沒有被收回而攜出，一度誤傳是把選票帶出，引起虛驚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/