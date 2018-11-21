〈北部〉《新竹市長政見會》林智堅打造科技廊帶 許明財嗆建設停頓

2018-11-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市選委會昨天舉辦市長選舉第二場電視公辦政見會，由黃源甫、林智堅、郭榮睿、李驥羣與許明財依序發言，無黨籍謝文進仍缺席棄權，上演前、現任市長的政見對決，爭取連任的林智堅細數政績，打造科技廊帶，感性呼籲首投族和熱愛竹市的市民踴躍投票，捲土重來的許明財則強調市政有延續性，呼籲開除民進黨、票投國民黨。

謝文進仍缺席 形成前、現任市長對決

爭取連任的市長林智堅開頭說，參加公辦政見是候選人對選民負責的態度，未來他也會納入其他候選人的政見，林智堅表示，未來會與團隊繼續努力，提供減壓生活和藝文相關活動，也會以「竹科X」計畫，讓企業投資竹市，打造以軟服硬的科技廊帶，他也感性號召首投族與市民踴躍投票，讓他與團隊再扛起責任，與市民分享城市的進步與榮耀。

前任市長、國民黨籍許明財說，四年前落選後，就踏遍竹市每個地方，期許讓一個新竹、兩個世界獲得改變，也說任內爭取污水下水道工程，卻因未連任，就停掉了，批評現任市長林智堅只會裝修公園，強調很多建設是延續性的，像公道三是歷經多任市長才有現今成果，更說，竹市多項重大建設都停頓，呼籲市民週六一起開除民進黨，票投國民黨。

黃源甫、郭榮睿、李驥羣 3人闡述政見

黃源甫則述說各項政見，從觀光、教育、文化、治安、都市發展和交通、食安等面向爭取選民認同。郭榮睿則表示，參選未收任何獻金和贊助，當選後無需政治回饋，將成立幼兒培育處，注重幼兒的發展與教育，讓受虐兒不再發生，也會為國中小學的學校加裝冷氣，並支持南寮到中國平潭直航。李驥羣則說，新竹市快破產了！指新竹市的負債很高，擔心竹市會破產，自許成為揭弊市長，幫助市民，呼籲市民看清楚，要選有能力的人當市長。