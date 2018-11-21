〈北部〉《宜蘭》3選將學歷遭疑造假 時力：文宣已改

2018-11-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時代力量宜蘭市選區縣議員候選人林正芳、宜蘭市民代表候選人郭稟翰及呂柏凱，被網友PO網質疑文宣學歷造假，最高學歷與選舉公報不同；時力表示，三個人的狀況各有不同，有人是中國學歷未被採認，有人是肄業或尚未拿到畢業證書，九月間就將文宣修正，符合選舉公報版本，絕對沒有造假誤導選民。

陳姓網友PO網指出，林正芳在文宣中，最高學歷是廈門大學歷史博士，選舉公報卻是文化大學歷史研究所，呂柏凱文宣最高學歷到宜蘭大學，選舉公報只有頭城家商，郭稟翰文宣最高學歷東華大學歷史研究所碩士班，選舉公報卻連降兩級，只有慧燈中學高中部，三名候選人要不要出面解釋一下，文宣的最高學歷都有很大問題。

林正芳解釋，他從廈門大學畢業時，台灣還未承認中國學歷，後來台灣承認了，但他的學歷要教育部認證才可以被採認，他還未完成認證，選舉公報才無法使用廈門大學學歷。

郭稟翰指出，他已從東華大學畢業，但還沒拿到畢業證書，學歷才會沒辦法放在選舉公報，與文宣產生落差，呂柏凱因為是宜大肄業，才會無法放在選舉公報。

郭稟翰說，先前是認為曾經念過就可算最高學歷，因此才會用在文宣，後來查明要取得證明，九月時就已修正文宣版本，就是現在選舉公報的內容，並沒有造假。