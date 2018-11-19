〈北部〉《新竹市長選舉》謝文進市場拜票 許明財掃街懇託

2018-11-19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕無黨籍新竹市長候選人謝文進與國民黨新竹市長候選人許明財，在選前最後一個週日，持續馬不停蹄展開拜票行程。

謝文進昨天前往果菜市場、漁產直銷中心、假日花市及眷村、南寮、香山等地區拜票與舉辦問政說明會，向鄉親報告市政理念與交通路網等香山、南寮地區的建設政見。

謝文進昨天一早由藝人張秀卿陪同，到果菜市場向鄉親懇託支持。張秀卿說，支持努力認真的人，就是鄉親的福氣，民眾熱情回應。

不少攤商與買菜婆媽告訴謝文進，希望能夠務實規劃果菜市場，讓功能更完整，提升服務品質，消費者與攤商有更便利的環境。

謝文進提出「老舊傳統市場須全面改建」的政見，依市民對傳統市場的基本需求重新再造，全面改建，他當選市長後一定會聽取各界意見，積極規劃加速辦理。

世界臺灣商會聯合總會第十一屆總會長溫玉霞，昨晚率領代表團一百五十人，為許明財加油、打氣。一行人到天公壇參訪、拜拜後，陪同許明財掃街拜票，熱情民眾揮手回應。

許明財表示，非常感激這些來自海外各地商界代表。有了他們這份溫暖人情加持，讓他感到更加有動力，希望新竹市民支持，尤其藍營要更加團結 。

溫玉霞說，許明財忠厚老實，認真、努力，肯為鄉親服務，因此決定在重要時刻，幫許明財助選。