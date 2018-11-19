〈北部〉會做事連線 林智堅、蘇貞昌、鄭文燦、林右昌首度合體

2018-11-19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕選前最後星期日，民進黨新竹市長候選人林智堅競選團隊，昨天在林智堅的故鄉香山，舉辦「香山大團結—會做事連線」大會， 新北市長候選人蘇貞昌與桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌「會做事連線」首度在新竹市合體，率領台下萬人合唱台語勵志名曲《堅持》，展現大團結氣勢。

香山團結造勢 萬人齊唱「堅持」

蘇貞昌說「：選對人會做事，四年改變新竹市！」他盛讚林智堅是「會做事典範」，呼籲選民肯定他，就要給他選票支持，「讓新竹市更好！」；鄭文燦、林右昌也向市民催票「力挺會做事市長」。林智堅則呼籲「香山人要團結，一票都不能少！」

四年前，林智堅僅以一○一四票險勝，其中香山選區大贏對手三六二五票，顯見固守故鄉香山票倉的重要性。

柯建銘：林智堅是香山的驕傲

昨天的造勢大會在香山舊牛埔夜市舉行，由立委柯建銘助講，並請來藝人施文彬、蔡小虎獻唱，當「會做事連線」蘇貞昌、林智堅、鄭文燦、林右昌合體大進場時，熱情支持者夾道歡迎，四人並帶領群眾齊唱《堅持》，將全場氣氛帶向最高潮。

「2.0版、會做事的林智堅是香山的驕傲！」柯建銘說，近日掃街發現鄉親熱情揮手，笑容燦爛，可見對林智堅政績的肯定，他期盼最後關鍵時刻，市民用手中選票支持香山子弟林智堅。

林智堅表示「會做事連線的共同特色，就是用生命為家鄉做事」，新竹市一半的製造業皆座落香山，有一萬二千個工作機會、四四一億元產值，未來他將協助香山傳統製造業升級為精密製造業，透過產業轉型提高產值與附加價值。

林智堅說，任內已投入超過卅九億經費建設香山，不僅打造香山行政大樓、香山親子館、青青草原、賞蟹步道、南港賞鳥區，三姓橋路也將在明年一月完工通車，未來更將建置全台第一個公辦公營、獨立設校的華德福實驗學校。透過舉辦仲夏藝文季、兒童藝術節、青青草原熱氣球音樂會等親子藝文活動，也讓香山被全國看見。